Alessandria - Grosseto, con il pubblico (0-0)

ALESSANDRIA - La prima al Moccagatta con il pubblico (poco più di 300 biglietti). La prima di due gare casalinghe ravvicinate, il bivio dell'Alessandria per svoltare. Gregucci cambia molto: la prima volta di Gazzi dall'inizio a centrocampo, Di Quinzio trequartista, Arrighini in coppia con Eusepi in avanti, Mora preferito a Parodi a destra. Grosseto, sempre vittorioso in trasferta, con il 4-3-3, con novità sulla fascia destra d'attacco, con Sersanti al posto di Pedrini.

ALESSANDRIA - GROSSETO 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY TEMPO REALE

Secondo tempo

11' L'arbitro opta per un vantaggio, da rivedere, al limite, su Rubin, ci prova Suljic, alto

8' Ancora Eusepi in area:il traversone arriva da sinistra, ma si coordina male e colpisce di testa alto

7' Va via bene sulla fascia Mora, cross teso in area su cui Eusepi non arriva

4' Super Crisanto, con i piedi sulla conclusione di Moscati che porva a fializzare una ripartenza dei toscani

1' Un cambio per parte: Rubin per Celia nei Grigi, Raimo per Campeol nel Grosseto

Primo tempo

Molta più Alessandria, un paio di occasioni per sbloccare il risultato, anche se per Barosi solo una parata impegnativa. Grosseto insidioso e veloce nelle ripartenze. Il risultato non si sblocca, ancora fatica nella finalizzazione, anche se la squadra prova ad alzare l'intensità.

28' Di Quinzio dal fondo, in area svetta Gazzi su tutti, blocca Barosi in due tempi

26' L'occasione migliore per l'Alessandria: Gazzi apre per Celia, cross sul secondo palo per l'incornata di Arrighini

14' Lancio dalle retrovie di Blondett per Arrighini, deviazione fuori di poco

8' Sersanti dal limite, alta

3' Conclusione di Arrighini, blocca Barosi

Le formazioni

Alessandria (3-4-1-2): Crisanto; Blondett, Cosenza, Prestia; Mora, Gazzi, Suljic, Celia (1'st Rubin); Di Quinzio; Eusepi, Arrighini. A disp.: Crosta, Chiarello, Scognamillo, Parodi, Castellano, Stijepovic, Corazza, Casarini, Poppa, Bellodi, Baschiazzorre. All.. Gregucci

Grosseto (4-3-3): Barosi; Polidori, Ciolli, Gorelli, Campeol (1'st Raimo); Sicurella (12'st Kalaj), Vrdoljak (12'st fratini), Kraja; Sersanti, Moscati, Boccardi. A disp.: Antonino, Fomov, Cretella, Pieranioli,Galligani, Simeoni, Mnicone, Russo, Pedrini. All.: Magrini

Arbitro: Arace di Lugo di Romagna

Assistenti: Santarossa di Pordenone e Tricarico di Udine, quarto uomo Tremolada di Monza

Note: Serata fredda, terreno in discrete condizioni. Spettatori: Ammoniti: Vrdoljak per gioco falloso. Angoli: 6-1 per l'Alessandria. Recupero: pt 1', st