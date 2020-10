Scuola e lavoro, torna il Festival dell'orientamento

ALESSANDRIA - Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre e da mercoledì 28 a venerdì 30 ottobre 2020 torna l’appuntamento con Open For Future: il festival dell’orientamento promosso da Associazione Cultura e Sviluppo che, nella sua edizione 2020, si arricchisce in tre momenti dedicati all'orientamento scolastico (venerdì 23 e mercoledì 28 ottobre), all'orientamento universitario (sabato 24 e giovedì 29) e a quello professionale con focus sulla mobilità internazionale e sul volontariato (domenica 25 e venerdì 30).

I seminari con gli esperti potranno essere seguiti via social media. Parleranno i professionisti ed i referenti delle più rilevanti realtà territoriali: dagli istituti superiori alle agenzie formative della provincia di Alessandria, dalle Università alle Accademie del nord-ovest, agli enti specializzati nell’orientamento, nel job placement e nella mobilità internazionale.

I seminari online saranno online gratuitamente sui canali social (Facebook, YouTube, sito web) dell'Associazione Cultura e Sviluppo. culturaesviluppo.salavirtuale.it

Incontri in presenza

Seguiranno tre giornate - mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre 2020 - nel corso delle quali i giovani interessati avranno la possibilità di incontrare (in presenza1 e online) psicologi dell’orientamento e orientatori esperti in politiche attive del lavoro, e di misurarsi con colloqui, laboratori e workshop sul tema. Ai laboratori e ai colloqui, che si svolgeranno nella sede di Associazione Cultura e Sviluppo - in piazza Fabrizio De André 76, ad Alessandria - si può partecipare solo previa iscrizione effettuabile sul sito http://www.culturaesviluppo.it/prenotazioni/

Il festival Open For Future, è realizzato in collaborazione con Obiettivo Orientamento della Regione Piemonte e grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, con il patrocinio di Università del Piemonte Orientale e Camera di Commercio di Alessandria.