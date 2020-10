Moccagatta aperto, da oggi i biglietti

ALESSANDRIA - "Sono fatto a modo mio anche quando vivo le situazioni del calcio, però il pensiero di avere di nuovo i nostri tifosi al Moccagatta, anche se in un numero limitato, mi emoziona. Dopo così tanto tempo, con tutte le regole che questo difficile periodo ci impone, però la vicinanza della nostra gente è troppo importante. Vale per la squadra, che tante volte ha viaggiato spinta della pubblico, vale per tutto il popolo grigio, che aspetta questo momento". Luca Di Masi pensa già al Grosseto: nessun accenno a ieri sera, alla prestazione deludente a Gorgonzola, a quanto si sono detti, lui e il ds Artico, a fine gara. Guarda al futuro immediato, al doppio turno casalingo ravvicinato, di nuovo con gli spettatori, 850. "Avremmo voluto già dalla prima giornata, rispetto ad altre regioni il Piemonte ha scelto la linea delle porte chiuse fino al penultimo Dpcm: ci siamo organizzati e abbiamo cercato di compensare il desiderio di agevolare chi ci aveva dato fiducia lo scorso anno, gli abbonati, con quella di chi vuole seguirci dagli spalti, perché davanti a un computer o un televisore la passione non cambia,ma c'è un distacco che non appartiene al calcio".

Solo in prevendita

Dunque 850 biglietti, il 15 per cento della capienza del Moccagatta, e la decisione - annunciata da Luca Borio, direttore commerciale - "di rinunciare alla campagna abbonamenti per questa stagione, anche per dare a tutti la possibilità di partecipare dal vivo, con una rotzione naturale". Per gli abbonati dello scorso anno due vantaggi: il prezzo del biglietto invariato e una prelazione nell'acquisto, che sarà di 24/48 ore. "Quando ci sarà la possibilità sempre 48 ore, con i turni infrasettimanali, come mercoledì, ci stiamo attrezzando, per il primo saranno solo 24". Prelazione che inizia oggi alle 14, fino alla stessa ora di domani, quando ci sarà acquisto libero, nei settori aperti: curva, rettilineo, tribuna laterale e trbuna centrale. Chiuse le potrone bordocampo e la curva ospiti. Per tutti gli altri, dunque, acquisto da domani, solo on line e nei punti della rete Vivaticket (biglietterie chiuse). Il costo dei tagliandi è aumentato di 2 euro in curva e rettilineo e 5 in tribuna.

Come può l'abbonato beneficiare del prezzo bloccato? "On line e nei punti vendita deve inserire il numero di dodici cifre che è riportato sulla Fidelity Card, sulla Supporter Card o sulla tessera home. Non sarà possibile accontentare chi è affezionato a un determinato posto, perché tutto lo stadio è stato ridisegnato creando il distanziamento, un posto ogni tre".