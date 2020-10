"In città 113 positivi. Rispettate le regole"

ALESSANDRIA - Aggiornamento social, sulla pagina Facebook del Comune di Alessandria, sulla situazione dei contagi nella città di Alessandria: il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco spiega che "in città, ad oggi, ci sono 113 positivi. Dal 5 al 12 ottobre abbiamo registrato una crescita lenta, ma è dal 10 settembre che il trend è continuo, con picchi negli ultimi giorni. E questa significativa ripresa ha inciso sui ricoveri ospedalieri".

Per questo, sottolinea il primo cittadino, "occorre rispettare le regole sulle mascherine al chiuso e all’aperto, sul distanziamento sociale, sul lavaggio mani e sull’evitare assembramenti. Questa ondata ha caratteristiche diverse dalla precedente: non grandi ma piccoli focolai, anche in famiglia".