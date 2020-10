Educare con la musica, nasce l'Accademia MusicArte

NOVI LIGURE — Tutto è pronto a Novi Ligure per l’inizio dei corsi di musica che si terranno presso la nuova Accademia “MusicArte”, fondata e diretta da Raffaella Tassistro, apprezzata musicista ormai nota nel panorama musicale locale e nazionale. Le lezioni si terranno presso i locali della parrocchia di Sant’Andrea, nella omonima piazza.

“Educare con la musica” è la parola d’ordine di questa nuova realtà, che si prefigge di promuovere la cultura e la pratica musicale tra persone di tutte le età, piccoli e grandi.

Riguardo ai più piccoli, in particolare, i mezzi utilizzati saranno inizialmente il canto e gli strumenti a percussione, in modo da favorire un approccio individuale e collettivo, grazie a meccanismi di coordinazione motoria e allo sviluppo della fantasia.

I percorsi musicali proposti agli allievi consentono una vasta possibilità di scelta. L’ampia ed elastica organizzazione didattica e un corpo docente qualificato offrono l’accesso a vari indirizzi musicali, calibrati su diversi interessi, obiettivi, attitudini e livelli di preparazione richiesti.

Raffaella Tassistro, che da oltre quindici anni si occupa di educazione musicale, ha approntato un progetto educativo che ruota intorno alla musica nelle sue mille sfaccettature: un’attività che dà un senso di benessere, allevia lo stress, affina l’ascolto e può migliorare l’attenzione, la memoria e le abilità logico-matematiche.

«Credo che sia importante avvicinare i bambini fin dai primi anni di vita all’ascolto e alla pratica musicale», afferma Raffaella Tassistro, cantante ed esperta di didattica musicale. «Per questo ho studiato percorsi progressivi adatti a bambini e adulti di tutte le età che, oltre all’educazione tecnica ed espressiva, non perdano di vista l’elemento di socializzazione e di comunicazione della musica: dalla Propedeutica musicale per i bambini della scuola dell’infanzia, alla Propedeutica strumentale per i bambini della scuola primaria, dai corsi di strumento (pianoforte, violino, chitarra) a quelli di Canto lirico e moderno, dai corsi di avviamento a quelli di perfezionamento, alle attività corali per tutte le età».

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria dell’Accademia MusicArte telefonando al 338 9572665, o scrivendo una mail a info@accademiamusicarte.com, per prenotare un incontro. Le lezioni inizieranno lunedì 19 ottobre.