Asap, tre incontri per parlare di differenziata

PROVINCIA - Si svolgeranno giovedì 8, venerdì 9 e sabato 24 ottobre, rispettivamente a S. Salvatore Monferrato, Montecastello e Cassine, gli incontri pubblici organizzati nell'ambito del progetto Asap, let’s change as soon as possibile e dedicati alla raccolta differenziata.

Tre appuntamenti, con protagonisti i tecnici della Cooperativa Erica, partner del progetto avviato dall'Associazione Cultura e Sviluppo nell'ambito del Bando CivICa 2019 della Compagnia di San Paolo, per discutere del funzionamento della differenziata e di come farla in modo facile e divertente.

In occasione dell'appuntamento di giovedì 8 ottobre, alle 21, a Teatro Comunale di San Salvatore Monferrato, saranno distribuiti alla cittadinanza i sacchetti per la differenziazione dei rifiuti. Nel corso dell'appuntamento di venerdì 9 ottobre, alle 21, al Ritrovo nel Bosco di Montecastello verrà approfondita la tariffazione puntuale dei rifiuti, di prossima adozione. Infine, sabato 24 ottobre, alle 21, nella chiesa di San Francesco a Cassine, si discuterà delle modalità di smaltimento degli ingombranti.

Gli appuntamenti sono fruibili anche in diretta streaming sulle pagine FaceBook Erica Soc Coop e Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria.

Clicca qui per maggiori dettagli sul progetto: www.culturaesviluppo.it/letschangeasap