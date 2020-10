Parodi c'è, Pisseri ancora out

ALESSANDRIA - "Parodi è convocato, Pisseri no". Gregucci ha pronta la lista dei giocatori per la gara di domani con l'Olbia e il portiere, per il quale sembrava esserci più ottimismo sul recupero, non ce la fa. "Crisanto è pronto": resta da capire l'esatta entità del problema per l'estremo difensore, che domenica, a Pistoia, era rimasto a terra qualche minuto, nel finale, ma aveva concluso la gara.

Fra i nuovi anche Stijepovic non è ancora convocabile, mentre può rientrare nel gruppo l'ultimo arrivato, Bellodi, "arriva da una società (Milan, ndr) che ha fatto tutti i tamponi. Mentre a Frediani manca il secondo e, quindi, per domani non ci sarà". Un mercato ormai quasi al traguardo, sul quale Gregucci si sbilancia in un primo giudizio. "Premessa: la campagna acquisti è seguita, molto bene, dal direttore sportivo e dal presidente. Dico, però, che hanno lavorato con scrupolo e bene. Il mio compito è compatta,re il gruppo che deve avere, sempre, una competitività alta. Un gruppo che sa di dover essere protagonista".

I piazzati dell'Olbia

Arriva una avversaria che, nella prima giornata, ha recriminato per una sconfitta giudicata immeritata (con il Pontedera) e che, da alcune stagioni, è quasi un Cagliari B. "Un mix di elementi esperti, che conoscono la categoria, e di giovani interessanti, quasi tutti creciuti nell'isola. Dovremo concentarci molto sui dettagli: l'Olbia - spiega Gregucci - cura molto, ed è insidioso, sui calci piazzati e ha grande dinamismo".

Qualche scoria nelle gambe per i 120 minuti a Cosenza? "Credo proprio di no, una convinzione che mi danno i giocatori. Li vedo crescere, sia fisicamente sia, soprattutto, nell'atteggiamento, fondamentale per noi".