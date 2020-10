Tir contromano incastrato in via Messina, intervengono Vigili del Fuoco e Municipale

ALESSANDRIA - Un Tir è rimasto bloccato tra via Messina e corso Teresio Borsalino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale alessandrina e i Vigili del Fuoco.

Il camionista, proveniente da corso XX Settembre, potrebbe aver fatto una svolta a destra in via Lombroso per poi imboccare via Messina percorrendola contromano. Arrivando all'incontro con corso Teresio Borsalino è rimasto incastrato.

Saranno ora gli agenti della Municipale a dover stabilire le sanzioni.