Stijepovic è grigio. Per un anno

ALESSANDRIA - Per sole 24 non è stato il secondo ex della sfida di ieri a Pistoia (insieme a Pisseri). Ma quel che conta è che da adesso Ognjen Stijepovic veste il grigio. Perfezionata l'operazione per l'attaccante, che può giocare anche da sottopunta: da giorni era dato per partente dalla Sampdoria, con sicura destinazione Alessandria.

Classe 1999, montenegrino, ha presenze nelle massima serie del suo paese e l'anno scorso ha giocato in prestito nella Pistoiese, con 17 presenze e 5 gol. A soli 18 anni ha vinto la Coppa del Montenegro con il Mladost Podgorica, la squadra della sua città. Arriva con un trasferimento a titolo temporaneo, per un anno.