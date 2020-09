Francesco Arena è il nuovo direttore amministrativo dell'Asl Al

ALESSANDRIA - Francesco Arena, 63 anni, due lauree, una in Scienze Politiche e una in Economia e Management dei Servizi Sanitari, con una ulteriore specializzazione in Management delle Aziende Sanitarie conseguita presso la Sda Bocconi, è il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale. Il commissario, Valter Galante, ha reso ufficiale la nomina. Individuato tra una rosa di dirigenti di alto profilo, il nuovo direttore si avvicenderà, già dai prossimi giorni, a Luigi Vercellino, ora commissario di Asl To4 (Ivrea e Chivasso).

Coniugato, due figli, Francesco Arena è un manager di grande esperienza e molto radicato nel nostro territorio. Direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale di Novara dal 2018, in precedenza ha ricoperto il medesimo incarico presso l’Ospedale di Alessandria e dal 2009 al 2016 è stato direttore della Struttura Complessa Economico Finanziaria e Patrimoniale di Asl Al. La sua carriera nel settore sanitario è iniziata nel 1994 con la direzione della casa di riposo Città di Asti a cui sono seguiti vari incarichi dirigenziali nelle Asl del quadrante, in particolare nelle città di Asti e Casale. In precedenza è stato segretario comunale in alcuni comuni delle provincie di Alessandria e Pavia.

Il suo profilo professionale è caratterizzato dall’esercizio di responsabilità gestionali e di coordinamento ed è arricchito da numerosi corsi di aggiornamento e formazione presso la scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi e presso il Centro di Ricerche e Studio in Management Sanitario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Revisore contabile, il suo nominativo è inserito nell’elenco nazionale di candidati a direttore generale delle aziende sanitarie del Ministero della Salute e anche nell’elenco idonei alla nomina di direttore amministrativo del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna e delle Marche.

“Si tratta di un dirigente cha ha costruito la sua professionalità attraverso esperienze diverse e senza mai far dubitare della sua dirittura umana e morale – ha dichiarato il commissario Galante - Per gli anni trascorsi a lavorare nel territorio alessandrino conosce molto bene i temi e i problemi della sanità della nostra provincia e confido che insieme potremo migliorare le risposte fornite ai bisogni dei nostri assistiti”

Nell’esprimere al nuovo direttore amministrativo gli auguri di buon lavoro, il commissario ringrazia il direttore uscente Vercellino, ricordandone lo speciale contributo fornito nella direzione dell’Asl Al, quando lo stesso commissario è stato colpito in forma sintomatica da covid-19.