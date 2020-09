Falsario arrestato dalla Polizia dopo un normale controllo

ALESSANDRIA - Nei giorni scorsi, il personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria ha arrestato un quarantenne cittadino italiano resosi autore del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all’art. 497 bis c.p.

Nello specifico, durante un normale servizio di Polizia finalizzato al controllo del territorio, gli operatori hanno fermato un uomo alla guida di una Wolkswagen Golf. Dalla verifica dei documenti sono emersi numerosi precedenti a carico del fermato per reati in materia di patrimonio, fede pubblica e contro l’amministrazione della giustizia, circostanza che ha indotto gli Agenti ad accompagnare il predetto in Questura per ulteriori accertamenti.

Da successiva attività di perquisizione della vettura, infatti, è stata rinvenuta una busta di plastica contenente diversi documenti apparentemente rilasciati dalle autorità francesi i quali, pur essendo provvisti di apposita fotografia del soggetto, indicavano un diverso nominativo. Pertanto, gli stessi sono stati sottoposti ad un più accurato esame, dal quale sono emerse numerose difformità rispetto al corrispondente format originale.

Inoltre, all’interno della vettura, è stata rinvenuta un’apparecchiatura elettronica utilizzata verosimilmente per la commissione di truffe/frodi informatiche in ambito di criptovalute (bit-coin). Tutto il materiale illecito è stato debitamente sequestrato ed il cittadino, classe 1981, è stato tratto in arresto per il reato di cui all’art. 497 bis c.p., poi convalidato dalla competente Autorità Giudiziaria.