Alessandria - Sambenedettese, il giorno della Coppa

ALESSANDRIA - Primo turno di Coppa Italia: al Moccagatta si gioca Alessandria - Sambenedettese, di fronte due squadre che puntano al campionato, ma non nascondono ambizioni di avanzare anche in questa competizione in cui i Grigi, proprio con Gregucci in panchina, nel 2017 - 18, furono protagonisti di una storica cavalcata fino alle semifinali. Chi passa oggi, il 30 settembre affronterà, in trasferta, il Cosenza.

Alessandria schierata con il 3-4-1-2, con Eusepi all'inizio (sarà squalificato domenica a Pistoia, se il campionato inizierà) in coppia con Corazza. Chiarello trequartista dietro le punte.

Paolo Montero, tecnico della Samb, opta per il 4-3-1-2, Maxi Lopex e Nocciolini il tandem d'attacco, con Chacon alle spalle. Assenri Bacio Terracino e Botta.

Dirige l'incontro il signor Maggioni di Lecco.

ALESSANDRIA - SAMBENEDETTESE 2-0

IL PLAY-BY-PLAY DELLA PARTITA IN TEMPO REALE

Primo tempo

17' GOOL raddoppia l'Alessandria: ancora Chiarello che conquista palla, per Castellano che allarga su Corazza, il diagonale è ribadito in rete ancora da EUSEPI

13' GOOOL Alessandria in vantaggio: ruba palla Chiarello a Di Pasquale, per Corazza, primo tiro intercettato, riprende EUSEPI e infila Nobile



11' Sambenedettese vicina al gol: colpo di testa di Biondi, grande parata di Pisseri in angolo

4' Due angoli consecutivi per i Grigi, la difesa della Samb libera con qualche affanno

2' Castellano dal limite, Nobile bocca.

Le formazioni

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Cosenza, Scognamillo; Casarini, Suljic, Castellano, Parodi; Chiarello; Corazza, Eusepi. A disp.: Crisanto, Celia, Di Quinzio, Arrighini, Gazzi, Suppa, Vitale, Podda, Baschiazzorre, Macchioni, Poppa, Rubin. All.: Gregucci

Sambenedettese (4-3-1-2): Nobile; Scrugli, Biondi, Di Pasquale, Liporace; Angiulli, Eklu, Rocchi; Chacon; Nocciolini, Lopez. A disp.: Laborda, D'Ambrosio, Enrici, Fusco, Cristini, Panaioli, Serafino, Mehmetaj, Masini, De Goicoechea, Lavilla, Lescano. All.: Pontero

Arbitro: Maggioni di Lecco

Assistenti: Schirru di Nichelino e Miele di Torino; quarto auomo Giordano di Novara.

Note: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Angoli: Recupero: