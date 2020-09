“Marengo e il suo tempo” a Palatium Vetus

ALESSANDRIA - Sabato 19 settembre alle 17 si terrà presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in piazza della Libertà 28, nell’area del cortile porticato adiacente al Broletto, l’inaugurazione della mostra Marengo e il suo tempo. L’esposizione di manifesti, carte geografiche e stampe che si concentrano sulla figura di Napoleone Bonaparte e sulla battaglia di Marengo, permetteranno di seguire una narrazione visiva di questo avvenimento storico con la parabola del mito napoleonico fino al suo termine. La mostra, che rimarrà visibile con altre straordinarie opere delle collezioni della Fondazione Cra, esporrà per la prima volta due rari volumi sulla battaglia di Marengo consultabili digitalmente.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deciso di mettere a disposizione del territorio un’altra importante sezione del proprio patrimonio artistico – annuncia il presidente dell’Ente, Luciano Mariano – allestendo una mostra per presentare al pubblico la nutrita collezione di stampe, carte geografiche e manifesti su Napoleone Bonaparte e la battaglia di Marengo acquisita nel corso degli anni e costantemente integrata con intere raccolte di opere d’arte dedicate all’imperatore francese le cui sorti si sono intrecciate con la storia di Alessandria il 14 giugno 1800, alle porte della città. Saranno esposti, per la prima volta, anche due volumi inediti, di grande valore storico che rappresenteranno motivo di grande interesse per studiosi e appassionati di storia locale e napoleonica e che, grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie, saranno consultabili da tutti gli interessati in formato digitale”.

“La mostra permette di fruire di prestigiosi e rari documenti, editti, volumi, e di godere della bellezza di opere d’arte che vanno dalle stampe agli acquerelli alle tele tutti di tema napoleonico e segnatamente riferiti soprattutto a Marengo, forse la più importante battaglia di Napoleone, allora primo Console, battaglia che vide Dessaix caduto sul campo come eroe della battaglia. Napoleone chiama il suo cavallo Marengò proprio per ricordare la sua vittoria. Un progetto voluto fortemente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e realizzato dalla Società strumentale della Fondazione, Palazzo del Governatore. La mostra realizzata grazie alla sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del suo Presidente – dichiara Pier Angelo Taverna, presidente della Società Palazzo del Governatore – vuole mettere a disposizione degli alessandrini, dei turisti, degli studiosi e degli studenti un patrimonio raro e prezioso che è parte della nostra storia come Marengo fa parte della storia mondiale”.

Orari

Venerdì 9.00 – 13.00

con visite guidate alle ore 10-11-12

Sabato 9.00 – 13.00 15.00 – 19.00

con visite guidate alle ore 10-11-12 e 16-17-18

La prenotazione per l’accesso e per le visite non sono obbligatorie ma consigliate. L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti.

per informazioni e prenotazioni

tel. 3478095172

didattica.fondazionecral@gmail.com