"La pausa caffè": a teatro impiegati tutt’altro che irreprensibili

QUARGNENTO - La Compagnia Teatrale Fubinese torna in scena venerdì 18 settembre, alle ore 21, all'auditorium Santissima Trinità (piazza Primo Maggio), dove proporrà la commedia La pausa caffè di Massimo Brusasco, che la interpreta con Doriana Bellinaso, Cesare Langosco, Maurizio Ferrari, Paolo Tafuri, Claudia Capra, Flavia Bigotti, Valter Nicoletta, Franco Mordiglia e Gian Pietro Brusasco; collaborazione di Lidia Mordiglia e Giancarlo Devidi.

Ingresso libero (con mascherina), fino a esaurimento posti. L’evento è organizzato dal Comune. E proprio in un municipio è ambientata la pièce, che ha per protagonisti impiegati tutt’altro che irreprensibili, alle prese con un’ispezione ministeriale e un aspirante suicida. E così una placida giornata, seppur di pioggia, si trasforma in un caotico tourbillon, in cui non mancano paradossi che generano risate…