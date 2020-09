Violento pestaggio: identificati e denunciati gli autori

ALESSANDRIA - Violento pestaggio in centro: del caso si sta occupando la Polizia Locale, diretta dal comandante vicario, Alberto Bassani, nella persona del responsabile del Nucleo di Polizia Giudiziaria commissario, Giuseppe Ceravolo. La Municipale, venuta a conoscenza dell’episodio molti giorni dopo il fatto (ultimo sabato di luglio) ha provveduto a svolgere tutta la complessa attività investigativa finalizzata a risalire ai responsabili.

Tutti i partecipanti sono stati identificati e segnalati alla competente Autorità Giudiziaria.

Sul caso interviene il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco: “Esprimo un vivo compiacimento a tutta la Polizia Locale ed in modo particolare un elogio agli uffici investigativi per la professionalità, dedizione e riservatezza con la quale sono state svolte le attività di indagine che hanno portato all’identificazione di tutti i soggetti partecipanti alla rissa e il loro deferimento all’Autorità Giudiziaria per i minori”.

L’assessore alla Polizia Locale, Monica Formaiano sottolinea: “Ancora una volta la Polizia Locale cittadina ha reso onore alla Città attraverso una attività di polizia giudiziaria molto complessa durata oltre un mese che ha consentito di segnalare alla magistratura un gruppo di ragazzi minorenni rei di gravi azioni delittuose. Ringrazio per l’impegno profuso e per l’attenzione ad un problema attuale e sentito dalla cittadinanza”.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti una volta concluse le indagini da parte del Nucleo di Polizia Giudiziaria.