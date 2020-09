Il debutto a Pistoia, l'Olbia per la prima in casa

FIRENZE - Un debutto da ex per Matteo Pisseri: il 27 settembre, nella prima giornata di campionato, l'Alessandria giocherà sul campo della Pistoiese. La prima in casa sarà il 4 ottobre, con l'Olbia, mercoledì 7 la prima infrasettimanale, a Lecco, contro l'undici allenato da Gaetano D'Agostino. Domenica 11 il primo derby, al Moccagatta, con il Novara. Il 18 si va a Gorgonzola, per affrontare la Giana, retrocessa e poi riammessa. Mercoledì 21 arriva la matricola Grosseto, domenica 25 ancora al Mocca, con il Pontedera, il 1° novembre scontro tra favorite, Carrarese - Alessandria. L'8 c'è il Livorno al Moccagatta, mercoledì 11 ancora a Gorgonzola, ma per affrontare l'Albinoleffe. Domenica 15 Alessandria - Piacenza, domenica 22 Renate - Alessandria e il 29 secondo derby, in casa, con la Pro Vercelli. Il 6 dicembre si va in Toscana per Lucchese - Alessandria, il 13 terza 'straregionale', in trasferta, ma al Moccagatta, Juventus U23 - Alessandria. Il 20 Alessandria - Pro Sesto, quasi alla viglia di Natale, mercoledì 23, Pergolettese - Alessandria. Poi 18 giorni di pausa prima delle ultime due giornate di andata, Alessandria - Como il 10 gennaio e Pro Patria - Alessandria il 17. Poi subito il via al ritorno, con conclusione il 25 aprile.

Prima del sorteggio il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha sottolineato chela serie C “è il campionato dei comuni, dei territori e delle individualità. Ma anche dei giovani, e la lista dei 22 va in questa direzione”. Ma l'Assocalciatori annuncia ancora battagòia.