Coppa, con la Samb alle 20. Ecco il girone

ALESSANDRIA - La Figc ha da poco annunciato il ripescaggio in C di Foggia e Bisceglie, che finiranno nel raggruppamento meridionale. Ora il consiglio direttivo della Lega Pro potrà procedere all'elaborazione dei gironi, con possibile annuncio già nelle prossime ore, anche se ormai la geografia è fatta.

L'Alessandria sarà nell'A (Nord Ovest), con altre tre piemontesi, Juventus U23, Novara e Pro Vercelli, una sarda, Olbia, una emiliana, Piacenza, sei toscane, Carrarese, Grosseto, Livorno, Lucchese, Pistoiese e Pontedera, e otto lombarde, Albinoleffe, Como, Giana Erminio, Lecco, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto e Renate. Non c'è l'Arezzo che, per ragioni di campo (per i lavori emigrerà a Gubbio) è nel B.

Ora si attendono anche i calendari.

Ufficiali, invece, data e orario del primo turno di Coppa Italia: con la Sambenedettese si giocherà mercoledì 23, alle 20, ancora a porte chiuse, anche se il presidente della Figc Gabriele Gravina ha annunciato che chiederà modifiche ai protocolli: sia per il numero di tamponi, ogni 4 giorni ("insostenibile per le società"), sia per l'apertura degli stadi al pubblico.