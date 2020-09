Referendum costituzionale: rinnovo della tessera elettorale

ALESSANDRIA - In occasione della prossima consultazione referendaria, qualora la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento degli spazi utili alla certificazione del voto, il Comune procederà al rinnovo della tessera esclusivamente su domanda degli interessati.

Nel periodo che precede la consultazione il Servizio Elettorale sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,45. In prossimità della consultazione elettorale, l’ufficio osserverà il seguente orario: venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 8,30 alle 18, domenica 20 dalle 7 alle 23, lunedì 21 dalle 7 alle 15.