Nuova Boccia conquista la final four

ALESSANDRIA - La Nuova Boccia stacca il biglietto per la final four del campionato di Promozione: a Loano, il 26 e 27 settembre, ci saranno anche gli uomini del dt Bruno Grosso, che nello spareggio, in casa, eliminano, la Cellese, 14-8

Perfetta parità (4-4) dopo il primo turno di gare. Cellese prova a scattare, 0-4 con i successi di Riccardo Capaccioni, 11-6 su Domenico Mometti, e della coppia Massimo Bianchi - Maurizio Zunino, 10-6 su Franco Fossati e Giuseppe Della Piazza. Reazione alessandrina, accorciano Simone Rosso - Giuseppe Vergnano, 11-6 contro Roberto Apicella e Marco Darone, e pareggia la terna Marco Torta, Raffaele Pavan e Mauro Saini, 10-5 su Claudio Malerba, Enzo Delfino e Giuseppe Maranzano.

Padroni di casa avanti dopo i tiri tecnici: doppietta nei tiri di precisione, Franco Fossati 24-13 su Roberto Apicella, Marco Torta 20-12 su Claudio Malerba. Gli ospiti si avvicinano con il progressivo, al fotofinish, Riccardo Capaccioni colpisce 27 bocce, Simone Rosso 26.

Nell'ultimo turni Franco Fossati vince al brucio l'individuale, 9-8 su Maurizio Zunino. La vittoria che vale il pass matematico con la coppia Giuseppe Vergnano - Raffaele Pavan, 11-5 su Claudio Malerba - Giuseppe Maranzano. La Cellese riduce il gap con Roberto Apicella - Riccardo Capaccioni, 11-6 su Simone Rosso - Giuseppe Della Piazza. Ci pensano Marco Torta - Domenico Mometto - Mauro Saini ad arrotondare, 11-3 su Massimo Bianchi - Enzo Delfino - Marco Damonte. Fra due settimane, come un anno fa, l'assalto alla serie A.