Corazza saluta Reggio con un dono alla Croce Rossa

ALESSANDRIA - Domani sarà il primo giorno da 'grigio' per Simone Corazza, al 'Moccagatta' con Matteo Rubin e Raffaele Celia.

Prima di lasciare Reggio Calabria e mettersi in viaggio verso Alessandria, l'attaccante ha fatto tappa alla sede della Croce Rossa Italiana, nel capoluogo calabrese: ha voluto donare giochi e vestiti per le persone e le famiglie più vulnerabili, soprattutto per i più piccoli. "Simone è un grande campione dentro e fuori dal campo", sottolineano i componenti del comitato Cri di Reggio, che formulano a 'Joker' "auguri per il suo futuro".