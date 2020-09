Pazienti affetti da Covid-19: ecco come votare

ALESSANDRIA - In occasione della prossima consultazione referendaria costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre, i cittadini aventi diritto di voto, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per covid-19, sono ammessi al voto domiciliare nel comune di residenza facendo pervenire al sindaco (anche con modalità telematiche) una dichiarazione attestante tale volontà e recante l’indirizzo completo del proprio domicilio.

La dichiarazione può essere presentata tra il 10 settembre e il 15 settembre allegando copia della tessera elettorale personale e del documento di identità e un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, con data non anteriore al 6 settembre 2020 che attesti l’esistenza delle condizioni di sottoposizione a trattamento domiciliare, di quarantena o di isolamento fiduciario per covid-19.

La norma prevede che il voto sia raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente del seggio speciale istituito presso la sezione ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio dell’elettore, assicurandogli, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle sue condizioni di salute.

Le schede votate saranno raccolte e custodite dal presidente e riportate presso l’ufficio elettorale di sezione, dove saranno immesse nelle urne che raccolgono le schede già votate.

Per informazioni contattare il Servizio Elettorale del Comune ai seguenti numeri telefonici: 0131/515 389 – 0131/515 481 – 0131/515 169.