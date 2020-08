EVENTI – Per la Giornata Europea della Cultura Ebraica domenica 6 settembre si terrà l'iniziativa Percorsi ebraici, percorsi all’aperto. Le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria quest’anno non consentono di svolgere le consuete visite alle sinagoghe, ma sarà l’occasione per scoprire un importante luogo ebraico all’aperto: il cimitero. Luoghi ricchi di fascino, i cimiteri ebraici del Piemonte rappresentano una testimonianza suggestiva e meno conosciuta della presenza storica, dei riti e dei personaggi delle comunità ebraiche del territorio.

Al Cimitero Urbano di Alessandria visite guidate al settore ebraico a cura di Artefacta Beni Culturali dalle 10.30 alle 17.45 (ultima visita alle 17), prenotazione obbligatoria al numero 338 7950307.

Ad Acqui Terme visite guidate all’itinerario ebraico cittadino a cura di Luisa Rapetti: alle 9 in piazza Levi per Palazzi borghesi, ex-ghetto e sito della sinagoga, alle 10.30 piazza Levi, per il Cimitero Ebraico. Informazioni e prenotazioni obbligatorie a numero chiuso presso lo Iat di Acqui Terme.

A Rivalta Bormida, a cura della Fondazione Elisabeth de Rothschild, alle 10.30 e alle 15.30 Percorsi ebraici: duemila anni di storia ebraica attraverso le fonti storiche, intervento a cura di Ruth Cerruto, responsabile Formazione e Cultura. Alle 17 Alla tavola di Mosè. Il cibo nella tradizione ebraica tra norme e simbologia. Alle 21 concerto d’arpa con Floriana Cuomo. Gli eventi si svolgeranno presso la sede della Fondazione a Palazzo Lignana di Gattinara. Ingresso fino a esaurimento posti, si consiglia la prenotazione (r.cerruto@elisabethderothschild.it , 333 5710532).

Le visite ai cimiteri sono guidate e a ingresso libero. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 settembre, sino a esaurimento posti. Tutti i visitatori dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa di sicurezza anti Covid. Durante la visita ai cimiteri, gli uomini sono pregati di indossare un cappello.

Per informazioni: Comunità Ebraica di Torino

segreteria@torinoebraica.it

https://torinoebraica.it/

https://ucei.it/giornatadellacultura/