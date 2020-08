Ospedale Incontra: appuntamento virtuale con la Gastroenterologia

ALESSANDRIA – Martedì 1° settembre, a partire dalle 16.30, appuntamento con Ospedale Incontra. Il filo diretto sarà con il direttore della Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera. In diretta sui social e sul sito dell’Ospedale, il dottor Carlo Gemme parlerà della complessità di questa struttura che si occupa delle patologie di tutto l’apparato digerente, gestendo attività che vanno dalle visite ambulatoriali, alle endoscopie, day hospital e ricoveri. In particolare si concentrerà sul ruolo della Gastroenterologia nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura delle malattie digestive sul territorio provinciale in base alle diverse intensità di intervento che dipendono dalla manifestazione acuto-cronica delle patologie stesse.

Dopo questa prima parte più generale sull’organizzazione e i servizi offerti dalla Struttura, il dottor Gemme sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali: il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/, la pagina Facebook @aoalessandria e il canale YouTube Ospedale Alessandria https://youtu.be/HzkCMr6jC6c.