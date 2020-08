Gonnelli al centro, Celia sulla fascia: ritorni in difesa

ALESSANDRIA - Non c'è solo Umberto Eusepi a fare il viaggio di ritorno verso Alessandria (manca la firma ufficiale, ma il giocatore può comunque allenarsi, in attesa che Pisa mandi tutti i documenti). Anche due difensori sono molto vicini a indossare di nuovo la maglia grigia: il primo è Lorenzo Gonnelli, che nelle prossime ore incontrerà la dirigenza del Livorno, dove la situazione è ancora molto ingarbugliata per il passaggio di proprietà. Al giocatore interessa risolvere il contratto, che ha con gli amaranto fino a giugno 2021, per poi firmare l'accordo biennale con l'Alessandria, che lo considera una priorità per il repato arretrato. Malomo? Uno dei profili, ma Gonnelli è in vantaggio.

Anche Raffaele Celia è candidato alla conferma: nel suo caso dovrebbe trattarsi di un rinnovo del prestito con il Sassuolo, a cui è legato fino al 2022. Piace anche al Bari, ma i Grigi sembrano essere in vantaggio. Il giocatore non ha mai nascosto di aver imparato molto da Gregucci e con lui può proseguire il suo percorso di crescita.

Per la fascia uno degli elementi valutati è Lorenzo Filippini, classe '95 di scuola Lazio, già con 35 presenze in B, l'anno scorso a Gubbio. Resta l'interessamento anche per il fantasista Nicola Strambelli, che è nel mirino pure del Monopoli.

Capitolo Corazza: l'attaccante, reduce dalla sua migliore stagione alla Reggina (14 reti, record personale, in 25 gare) con cui è ancora contrattualizzato, ha una lunga serie di pretendenti. Il suo gradimento sarebbe per il Palermo, nell'elenco ci sono anche Perugia, Avellino, Modena e Alessandria, ma per il momento le richieste, di durata ed economiche, sono alte.