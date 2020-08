Cartelle cliniche: dal 1° settembre ritiro solo all'Ospedale Civile

ALESSANDRIA - Nuove modalità per il ritiro delle copie delle cartelle cliniche che dal 1° settembre potrà essere effettuato solo al Presidio Civile, in particolare all’Ufficio Cartelle Cliniche. Situato al piano terra di via Venezia, nel corridoio di destra, l’ufficio rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Fermo restando che il ritiro avviene esclusivamente al Civile, diverse sono però le modalità per richiedere la copia della propria cartella clinica dopo aver compilato gli appositi moduli:

Consegna dei moduli al Cup dell’Ospedale Infantile (orario 8.00-13.00 / 14.00-16.00)

Consegna dei moduli all’Ufficio Cartelle Cliniche dell’Ospedale Civile (orario 8.30-12.30)

Via mail all’indirizzo posta@ospedale.al.it

Via Pec all’indirizzo asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo da posta certificata)

Via fax al numero 0131.206149

Tutti i moduli per la richiesta di copia della cartella clinica, anche pediatrica, nonché di delega per il ritiro della stessa sono presenti sul sito dell’Azienda Ospedaliera al seguente link https://www.ospedale.al.it/moduli/.