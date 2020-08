Avanzano le teste di serie, domani già tre finali

ALESSANDRIA - Entra nel vivo il campionato italiano assoluto di tennis in carrozzina, sui campi della Saves - Csc Orti.

Oggi un'altra giornata intensa, che ha già definito i primi verdetti. La finale per il titolo femminile, domenica mattina, vedrà opposte la testa di serie numero 1 (e del ranking nazionale) Marianna Lauro, e Silvia Morotti, numero 3 del tabellone, che in semifinale hanno eliminato, rispettivamente, Vanessa Ricci (6/2 6/0) e Giulia Valdo (6/0 6/2).

Nel singolo maschile open si sta completando il quadro delle semifinali: già qualificati il numero 1 d'Italia, Silviu Culea (6/1 6/1 su Mario Cabras) e Luca Arca, testa di serie numero 2 ( 6/1 6/0 su Edgar Scalvini)

Nel singolo quad la finale sarà tra Alberto Corradi (6/4 6/4 su Ivano Boriva) e Marco Innocenti (6/4 6/2 su Alberto Saja). Questa partita si giocherà domani mattina.

Nel programma della penultima giornata, domani, anche le semifinali open e altre due finali, il doppio femminile (Bertola - Ricci contro Boldi - Morotti) e il doppio maschile quad, con l'ultimo dei tre match del girone. In campo dalle 8.30, sperando anche nella clemenza del tempo.

Domenica mattina tre finali: doppio maschile open e singolo femminile e singolo maschile open. Impeccabile il lavoro del giudice arbitro Roberto Santangeletta, coadiuvato da Enrico Pesce e Angelo Gabelli, e del direttore del torneo, il maestro Pietro Mazzei.

Agli organizzatori della società Volare (instancabili Luca Cosentino e Giuseppe Bianchi) e a tutti i partecipanti è arrivato anche un messaggio speciale di Fabio Fognini. Grande soddisfazione per tutti i partner e sponsor, in testa il gruppo Amag, e per le istituzioni. Oltre al montepremi di 1500 euro, saranno consegnati 1000 euro all'Unità spinale del 'Borsalino'.