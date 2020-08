Acf, Rigolino c'è. Vitiello in arrivo

ALESSANDRIA - Tessa Rigolino si è allenata ieri sera con Acf e l'accordo è considerato imminente con la società del capoluogo che giocherà in C, la categoria più alta, quest'anno, per il calcio femminile in provincia. L'ormai ex capitana della Novese (la società biancoceleste ha rinunciato alla C e si è iscritta all'Eccellenza piemontese, dove troverà anche il Borghetto) pare non sia la sola a passare da Novi ad Alessandria: anche Giuseppina Vitiello potrebbe seguirla a breve.

Il gruppo è quasi completo, anche se alcune giocatrici si aggregheranno nei prossimi giorni. Agli ordini di Pino Primavera ci sono Di Stefano, rientrata dopo un anno a Biella, le novità Arroyo e Ravera, le molte conferme: Mensi, Lardo, Tascheri, Bergaglia, Barbesino, Luison, Fara, Zanarotto, Garavelli, Votta, Briglia, Pastorino, e tre Under 19 ormai aggregate alla prima squadra, Brazzo, Coppo e De Lio.

Già domenica, per la prima giornata di lavoro, giocatrici e staff hanno ricevuto la visita della presidente, Maria Grazia Spanò, che segue anche gli allenamenti serali, al centro sportivo alle Casermette, dove dirigenti, genitori e volontari si sono impegnati, nelle ultime settimane, in alcune migliorie.