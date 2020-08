Ciclista investito sul Forlanini, auto finisce fuori strada e s'incendia

ALESSANDRIA - Un automobilista avrebbe investito un ciclista sul ponte Forlanini, ad Alessandria, per poi scappare. La sua fuga a folle velocità si sarebbe però interrotta pochi chilometri dopo, sulla strada verso Valle San Bartolomeo, dove si è schiantato.

Il mezzo ha preso fuoco e l'uomo è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco. Guidatore e ciclista sono ricoverati in codice rosso in ospedale, le condizioni dell’automobilista sono gravissime.