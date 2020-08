Il portiere è Pisseri, per due stagioni

ALESSANDRIA - Il primo volto nuovo è tra i pali. Un portiere esperto per la categoria: Matteo Pisseri, classe 1991 (compirà 29 anni il 21 novembre), ha firmato un contratto biennale con i Grigi.

Complessivamente, per lui, oltre 300 gare tra i professionisti, tra campionato e Coppa Italia: l'anno scorso 28 volte in campo per la Pistoiese, la sua carriera è legata, soprattutto, al Catania, tre campionati in C, 110 presenze e un caloroso saluto dei tifosi "al nostro grande portiere" al momento della partenza verso la Toscana.

Sempre in terza serie ha giocato un campionato nel Monopoli, uno nella Juve Stabia, uno nel Gubbio, uno nel Catanzaro e uno nel Renate.

In sede per le firma con il ds Fabio Artico, Pisseri si sottoporrà a tamponi e esami, per unirsi ai compagni per gli allenamenti individuali alla Michelin.