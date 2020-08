Liliana Segre, voto unanime sulla cittadinanza onoraria

ALESSANDRIA - E' arrivato poco dopo la mezzanotte il via libera dell'assemblea di Palazzo Rosso - con l'approvazione dei 25 consiglieri presenti - alla proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, lanciata da Gianfranco Cuttica di Revigliasco nei giorni scorsi non in qualità di sindaco ma di semplice eletto.

Il primo cittadino, prima della votazione, ha anche accettato di integrare al proprio documento un emendamento testimoniante il fatto che, in passato, M5S e Pd avevano presentato una mozione sull'argomento, ricevendo l'apprezzamento di Rita Rossa (Pd) e Francesco Gentiluomo (M5S).

Sul giornale oggi in edicola l'intervista allo stesso Cuttica di Revigliasco e ad alcuni consiglieri comunali.