Imposta di soggiorno: sospensione fino al 31 dicembre

ALESSANDRIA - Tra i temi affrontati nelle sedute del Consiglio Comunale in questi giorni c'è anche quello relativo all’Imposta di Soggiorno. Il Consiglio Comunale di mercoledì 12 agosto è entrato nel merito della proposta avanzata dalla Giunta Comunale e ha quindi approvato la sospensione fino al 31 dicembre.

«Si tratta – commentano il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e gli assessori Cinzia Lumiera (Bilancio) e Mattia Roggero (Commercio e Turismo) di una decisione assunta coerentemente alle azioni già intraprese e affrontate non solo dalla Giunta Comunale ma anche in sede di Consiglio lo scorso aprile e che trovano corrispondenza nell’ambito di una più generale strategia di intervento che stiamo attuando mediante il Piano AL.Via per il rilancio economico di Alessandria varato a maggio»

Tecnicamente, questo provvedimento riprende quanto già varato lo scorso luglio quando il Consiglio Comunale aveva deciso di individuare quale data fino alla quale mantenere la sospensione il 31 luglio, ciò che era stato inizialmente indicato dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio scorso quale “termine” dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza del rischio sanitario da Covid.

Alla luce delle nuove disposizioni normative e della ulteriore posticipazione dello stato di emergenza a livello nazionale, nell’ambito degli interventi sulle entrate tributarie e extratributarie per il rilancio economico locale, il Comune ha dunque deciso di confermare l’impianto argomentativo già deciso dal Consiglio Comunale relativamente all’Imposta di Soggiorno.

«Ciò che abbiamo approvato in Consiglio – dichiara l’assessore Roggero – va inteso come segnale tangibile di solidarietà e di alleggerimento delle incombenze burocratiche ed economiche in un momento così difficile e complesso per gli albergatori locali e conferma l’attenzione e la sensibilità con cui la nostra Amministrazione guarda a questo settore produttivo. Consideriamo infatti strategico valorizzare la valenza turistica che Alessandria possiede ed è chiamata sempre di più a sviluppare e il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale si sentono a fianco di questi Operatori perché, insieme, si possa uscire dai mesi bui della pandemia e del lock-down rilanciando un’immagine attrattiva del nostro territorio e di tutte le sue strutture recettive».