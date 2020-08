Una bomba d’acqua ha intrappolato i bagnanti in un isolotto del Borbera

PERTUSO - La bomba d’acqua che si è abbattuta in alta val Borbera nel pomeriggio di oggi ha ingrossato improvvisamente il torrente e costretto alcune persone che stavano passando il pomeriggio di ferragosto nelle strette di Pertuso a trovare riparo in un isolotto al centro dell’alveo della Borbera.

Sono riusciti a dare l’allarme con i telefoni cellulari e a far intervenire sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri forestali, che li hanno tratti in salvo lanciando una corda affinché vi si aggrappassero uno alla volta per essere tratti in salvo. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso dei vigili del fuoco pronto a scendere tra le strette gole dove scorre il torrente Borbera, al confine tra i comuni di Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure. Le otto persone che hanno trovato riparo in un isolotto nel centro dell’alveo del torrente che si ingrossava a vista d’occhio si trovavano in località Boscopiano, molto frequentata nei mesi estivi. Si trova al lato della strada provinciale della val Borbera nel tratto in cui attraversa le celebri strette, dove esiste un’area attrezzata per picnic dalla quale attraverso una scalinata ristrutturata l’anno scorso, si scende nel greto del torrente.

Oggi la giornata in val Borbera è stata serena, assolata e calda sino alle ore 16 quando, il cielo ha iniziato improvvisamente ad annuvolarsi e poi le nubi in una decina di minuti hanno scaricato a terra una quantità d’acqua impressionante.

Fortunatamente per le persone che sono rimaste intrappolate tra due corsi d’acqua, l’acquazzone è durato appena un quarto d’ora. Il tempestivo intervento di carabinieri forestali e vigili del fuoco è stato comunque determinante per trarre a riva, sani e salvi, gli otto bagnanti che hanno sfidato il temporale rimanendo nel greto del torrente nonostante la pioggia abbondante che cadeva. Sul posto, a contribuire ai soccorsi, è sceso anche il sindaco di Borghetto Borbera, Enrico Bussalino.

A Pozzolo Formigaro, invece, disagi per gli alberi caduti per il forte vento.