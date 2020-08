Gran Monferrato,in 220 a Fubine

FUBINE - in 220 al via a Fubine: un numero che conferma il successo del Gran Monferrato, challenge per Élite e Under 23, ideata da Gianni Pederzolli e organizzata da Velo Club Novarese. Nella prima delle sei gare squadre da Colombia, Svizzera, Russia, Francia e fa tutta Italia. Per la provincia Zheroquadro Lan Service e Overall Tre Colli. I corridori stanno affrontando 18 giri di 7 chilometri. Domani il secondo trofeo.