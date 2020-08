Conoscete "eroi normali"? Raccontateci le loro storie

Vogliamo raccontare le storie di "eroi normali". Chi sono? Quelli che operano in silenzio, che si rendono protagonisti di piccoli ma significativi gesti, che si spendono per gli altri, per la loro città, il loro paese, la loro terra. E lo fanno per puro spirito di servizio.

Gli "eroi normali" sono quelli che, di solito, sfuggono alle cronache perché non fanno notizia.

E' di loro che "Il Piccolo" vuole scrivere, in una pubblicazione di prossima uscita, nel tentativo di dare il doveroso riconoscimento a chi non si mette in vetrina.

Se pensate di essere un "eroe normale" o se conoscete qualcuno che ritenete lo sia, non esitate a contattarci entro venerdì 14 agosto, scrivendo a redazione@ilpiccolo.net, telefonando allo 0131 315200 oppure inviando un messaggio al numero whatsapp 338 8091790.