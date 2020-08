Festival Letterario di S. Lorenzo: il Covid non ferma la X edizione

GAMALERO - L'Associazione 'Amici del Festival di San Lorenzo', in collaborazione con il comune di Gamalero, la Pro Loco di Gamalero, la biblioteca comunale 'Lorenzo Odone', l'associazione Pro-Natura e la libreria Mondadori di Alessandria, organizza la decima edizione del Festival Letterario di San Lorenzo.

La manifestazione è in programma dal 7 al 9 agosto a Gamalero, in Piazza Passalacqua a partire dalle 21.30, in uno spazio all'aperto per garantire il distanziamento sociale e nel rispetto delle regole imposte dall'emergenza sanitaria. Proprio la virulenta epidemia che ha stravolto le vite di tutti sarà in qualche modo il tema dell'edizione di quest'anno, dal titolo, appunto, "Letteratura e pandemia".

L'incontro di apertura di venerdì 7 vedrà come ospite Remo Bassini, giornalista e scrittore. Il giorno successivo, sabato 8, sarà la volta di Raffaella Romagnolo, da anni 'amica' del festival. Infine, domenica 9, serata musicale con Giacomo Di Scala.