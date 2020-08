Container danneggiato, materiale sanitario in salvo

ALESSANDRIA - Serviva un aiuto per spostare e mettere al sicuro materiale sanitario e i volontari del gruppo comunale Protezione Civile di Castellazzo hanno subito risposto alla chiamata ricevuta dalla Centrale del 118. "La bomba d'acqua e il vento fortissimo di sabato e domenica hanno causato danni e rotto i vetri di alcuni container in cui era custodito materiale sanitario. Ci è stata chiesta collaborazione e ci siamo messi a disposizione - spiega Fabio Gallo,responsabile del gruppo, intervenuto insieme a Fabrizio Cerisola - Abbiamo spostato in un luogo asciutto e riparato le attrezzature e divise utilizzate da medici e infermieri".

Poche ore dopo, dalla segreteria della Centrale operativa 118, è stata spedita (a firma di Barbara Borelli), al sindaco di Castellazzo, Gianfranco Ferraris, una email di ringraziamento "per l'aiuto prestato dal gruppo di Protezione Civile in occasione degli eventi atmosferici avversi".