Nuova ztl in centro: al via il rilascio delle autorizzazioni

ALESSANDRIA - Dal 5 al 10 di agosto saranno posizionati i cartelli segnaletici della nuova ztl in centro città, nelle strade interessate dal nuovo provvedimento. Per i cittadini che sono già in possesso del permesso per il transito e la sosta relativo alle ztl esistenti, lo stesso sarà valido, con i nuovi orari sino al prossimo 31 dicembre. Non sarà necessario richiedere un ulteriore permesso. Entro fine anno, come di consueto, sarà possibile presentare la richiesta di rinnovo per l’anno successivo.

I cittadini che non lo possiedono possono rivolgersi al Servizio Autonomo di Polizia Locale (ufficio Traffico – Nucleo ztl), presentando una domanda in forma libera, esclusivamente via e-mail, scrivendo a ztl@comune.alessandria.it oppure a poliziamunicipale@comunedialessandria.it. Nella domanda dovranno essere specificati oltre ai propri dati personali ed al motivo della richiesta, anche un recapito telefonico e la targa dei veicoli interessati.

Per agevolare il rilascio dei nuovi permessi agli aventi diritto e fornire tutte le indicazioni necessarie ai cittadini è stato costituto un nucleo operativo ztl che sarà attivo dal 3 agosto al Comando di Polizia Municipale in via Lanza 29. Il nucleo si occuperà della disamina delle nuove richieste di autorizzazione al transito e alla sosta oltre che dello studio e dell’aggiornamento del nuovo Regolamento comunale in materia. Successivamente al rilascio, i permessi saranno consegnati agli aventi diritto da personale incaricato dall’Ente.

L’indirizzo ztl@comune.alessandria.it può essere, inoltre, utilizzato per ogni informazione relativa alla ztl.

“Tra il 5 e il 10 agosto sarà conclusa l’apposizione dei cartelli nelle vie interessate dal nuovo provvedimento e, al termine del posizionamento della segnaletica stradale, la nuova ztl entrerà in vigore – ha commentato il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Davide Buzzi Langhi -. Sarà concesso ovviamente un periodo di tolleranza per consentire a tutti di adeguarsi alla nuove norme. Ricordo che il senso di marcia di via Legnano sarà invertito nel tratto tra via Trotti e corso Roma”.