"Milano - Sanremo? In Monferrato, nel 2021"

CASALE - "La Milano - Sanremo a Casale' Magari l'anno prossimo". Il sindaco Federico Riboldi non si è tirato indietro: quando, ieri, Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha reso nota la mancata autorizzazione al passaggio della Classicissima da Alessandria, l'8 agosto, subito da Casale sono arrivate sollecitazioni, che il primo cittadino casalese ha fatto sue.

"In molti mi hanno chiesto di candidare la nostra città. In particolare, ringrazio il collega Fabio Lavagno. Mi sono attivato subito: ho avuto un colloquio con il responsabile ciclismo di Rcs (Mauro Vegni, ndr), che è stato molto disponibile. Per quest'anno non si può fare: troppo poco il tempo per gli organizzatori per fare una deviazione".

Però è nato un rapporto per il futuro. "L'interesse dimostrato dal nostro territorio è stato apprezzato. Ci sentiremo a breve per programmare il passaggio il prossimo anno. Sarà un'altra bella occasione per il nostro Monferrato - insiste Riboldi - nata dalla volontà e dalla sinergia di tutti".

Il Monferrato sarà interessato, mercoledì 5, dal transito della 101a Milano - Torino, mentre per la Milano - Sanremo Vegni tenterà di trovare una intesa con Alessandria: colloquio decisivo con Cuttica lunedì. Da notare che proprio il capoluogo ospiterà, il 22 e il 23 agosto, due gare di dilettanti.