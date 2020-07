Stagione culturale estiva: musica nel cortile del Palazzo Comunale

ALESSANDRIA - “Anche quest’anno, nonostante tutte le difficoltà, ce l’abbiamo fatta” così l’assessore comunale alle Manifestazioni ed Eventi Cherima Fteita, ha commentato l’avvio della Stagione Culturale Estiva 2020 che arricchirà le serate con tre appuntamenti musicali che il Comune offrirà alla cittadinanza e che si aggiungono alle date già in calendario del Cinema sotto le Stelle in Cittadella.

La location scelta sarà il cortile del palazzo comunale, uno spazio completamente rinnovato dopo la conclusione dei lavori di restauro.

Venerdì 31 luglio aprirà la stagione la The Bluesphemy Band con uno spettacolo improntato sul genere funk, blues and soul. Mercoledì 12 agosto sarà la volta de I 3 Musi con un tributo a Luciano Ligabue e i Nomadi. Chiuderanno, mercoledì 26 agosto, I nipoti dello zio con un live di musica anni Settanta e Ottanta.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 e saranno ad ingresso gratuito. Per la necessità di attenersi scrupolosamente alle norme anti-Covid saranno previsti esclusivamente posti a sedere per un totale di 60 partecipanti.

“Il primo dei nostri appuntamenti si svolgerà in concomitanza della serata che è stata organizzata dai commercianti del centro e del quartiere Cristo per l’avvio dei saldi di fine stagione. Abbiamo voluto approfittare di questa occasione in cui, certamente, molte persone passeggeranno lungo un ideale percorso che unisce tutta la Città alla ricerca delle migliori proposte d’acquisto, per testimoniare la vicinanza e il supporto della Amministrazione comunale che con questo evento di lancio vuole sostenere idealmente la ripresa e promuovere, con ottimismo ed entusiasmo, un ritorno alla normalità, più forti di prima” ha continuato l'assessore.

“Non dimentichiamo che ‘La Milanesiana’, festival dedicato ad arte e cultura ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, per il secondo anno consecutivo chiuderà il suo tour proprio ad Alessandria. Quest’anno l’appuntamento sarà dedicato ad un approfondimento sui tesori artistici dell’alessandrino. Sarà un grande evento di cui siamo molto orgogliosi perché è il segnale di una dimensione culturale più diffusa che, finalmente, consente di proiettare Alessandria e le sue bellezze su un panorama di più ampio respiro”.

Il programma della stagione estiva 2020:

venerdì 31 luglio – concerto nel cortile del palazzo comunale - The Bluesphemy Band

Cinema sotto le stelle in Cittadella - Gli anni più belli

domenica 2 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - La dea Fortuna

martedì 4 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - C’era una volta a …Hollywood

venerdì 7 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - La Belle Epoque

domenica 9 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - Judy

lunedì 10 agosto – piazza Santa Maria di Castello – La Milanesiana 2020 ad Alessandria

martedì 11 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - L’ufficiale e la spia

mercoledì 12 agosto – concerto nel cortile del palazzo comunale - “I 3 Musi”

venerdì 14 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - Ritratto della giovane in fiamme

domenica 16 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - Un giorno di pioggia a New York

martedì 18 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella – Martin Eden

venerdì 21 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - Hammamet

domenica 23 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - The Farewell. Una bugia buona

martedì 25 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - La vita invisibile di Euridice Gusmao

mercoledì 26 agosto – concerto nel cortile del palazzo comunale - “I nipoti dello zio”

venerdì 28 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - Mio fratello rincorre i dinosauri

domenica 30 agosto - Cinema sotto le stelle in Cittadella - Tutto il mio folle amore