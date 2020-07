Ospedale, sospeso lo stato d'agitazione dei lavoratori del Cup

ALESSANDRIA - Riunione in prefettura, ieri, per un tentativo di conciliazione in seguito alle problematiche occupazionali insorte per effetto della centralizzazione a Novara del servizio di prenotazioni telefoniche ospedaliere di specialistica ambulatoriale (Cup).

All’incontro, presieduto dal viceprefetto aggiunto Maria Clara Callegari, hanno partecipato il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Alessandria, Giacomo Centini, i rappresentanti della società Amos Scrl di Fossano (Cn) e i rappresentanti della Filcams-Cgil.

All’esito del confronto, la parte sindacale ha deciso di sospendere lo stato di agitazione, a fronte di un impegno degli interlocutori coinvolti nel verificare ogni percorso idoneo a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali correlati al servizio in argomento.