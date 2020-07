Alessandria - Casale: il matrimonio è finito

ALESSANDRIA - Il matrimonio è finito. Divergenze di vedute, scelte unilaterali, decisioni non condivise: c'è tutto questo nella separazione tra Alessandria Volley e Junior Casale, che insieme avevano dato vita all'Evo Volley, anche con eccellenti risultati. "Il progetto può continuare: con Sale, Derthona e Felizzano. Non con Casale" annuncia Mauro Bernagozzi, presidente della società del capoluogo. Anche Gavi ha fatto un'altra scelta, dando vita, con Novi, ai Volley Pirates, ma proprio da Novi Alessandria ha rilevato il diritto per la serie C femminile, che sarà allenata da Ernesto Volpara, mentre Marco Ruscigni e Marcello Ferrari guideranno la Prima Divisione, "e le giovani più promettenti potranno avere spazi in prima squadra - aggiunge il presidente - Il tutto con il coordinamento del nostro direttore tecnico, Massimo Lotta". Alessandria avrà anche una D maschile: trattative ai dettagli per scegliere il tecnico.

Vivaio e coach

Ma perché Alessandria ha scelto di rompere? "Per la decisione della Junior di passare il settore giovanile all'Ardor Casale, che non faceva parte dell'Evo Volley. Un colpo basso - insiste Bernagozzi - che ha fatto crollare il rapporto di fiducia, perché si è trattato di un cambio di rotta rispetto al progetto, nato e sviluppato per creare una realtà per far crescere in maniera professionale e con valori importanti le nostre ragazze e i nostri ragazzi". Altra causa del divorzio la decisione di affidare al nuovo coach, Francesco Ercole, un ruolo importante sia nel progetto Evo, sia nelle giovanili. "Non si discute la capacità di Ercole, ma di questo ingaggio e dei compiti che sono stati assegnati all'allenatore noi siamo venuti a conoscenza solo dai giornali". Il club alessandfino ci tiene a sottolineare anche la propria solidità economica - "perché qualccuno ha fatto circolare voci diverse" - e l'intervento di nuovi sponsor. Tutti i dettagli sul Piccolo domani in edicola.