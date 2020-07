Rio Lovassina: “lavori così, mai stati fatti prima”

ALESSANDRIA - I lavori di rimozione dei detriti nell’alveo del rio Lovassina, nel tratto intubato, che passa per Spinetta Marengo sono in corso. “Un lavoro così, all’interno di quel canale, non era mai stato fatto prima” ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Barosini. Che ha ricordato “che queste prime azioni di pulizia sono state finanziate dalla Regione Piemonte”

Questi erano i lavori “di somma urgenza per la messa in sicurezza” e già così “si potranno avere grossi benefici”. Si faranno 7 aperture nella soletta del rio per potersi inserire in alveo e rimuovere i detriti e smaltirli. “Tutto in punti precisi che coincidono con quelli di futuro intervento come da progetto definitivo dell’ingegner Sordo”.

Ma nel frattempo l’amministrazione sta interloquendo con la Regione per riuscire ad ottenere “il finanziamento per le altre opere, quelle risolutive per il Lovassina a Spinetta” ha concluso l’assessore.