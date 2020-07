Senior – L’Età della Saggezza e Confagricoltura: donazione alla Croce Rossa

ALESSANDRIA - “Da anni siamo impegnati nel sociale. In questo periodo ci è sembrato quanto mai opportuno dare il nostro contributo in tal senso a una realtà nazionale declinata in ambito locale che da sempre è punto di riferimento per la popolazione” afferma la presidente dell’associazione dei pensionati di Confagricoltura, Anpa Alessandria, Maria Daville, socia di “Senior - L’Età della Saggezza” Onlus.

Le fa eco il presidente di Confagricoltura Alessandria, Luca Brondelli di Brondello: “La nostra associazione attua e collabora a progetti rivolti non solo agli imprenditori agricoli, ma anche alla cittadinanza. Abbiamo proposto con entusiasmo a Cri questa iniziativa per sostenere la difficile battaglia contro il contagio da coronavirus e per concorrere a migliorare salute e sicurezza per gli alessandrini”.

Con queste parole i presidenti di Confagricoltura Alessandria e Anpa Alessandria - quest’ultima in rappresentanza di Senior Onlus - hanno consegnato ufficialmente l’assegno di 4700 euro alla Croce Rossa – Comitato di Alessandria. La somma versata sarà impiegata per l’acquisto di 4 defibrillatori semiautomatici per nuove ambulanze e l’automedica.

"Con questo importante contributo Confagricoltura Alessandria e Senior L'età della Saggezza Onlus dimostrano una grande sensibilità alle tematiche del soccorso e della sicurezza consentendo alla Croce Rossa di completare l'allestimento di 3 nuove ambulanze e l'automedica che entreranno subito in servizio per il territorio" ha detto il presidente della Croce Rossa – Comitato di Alessandria, Marco Bologna.

La Onlus “Senior – L’Età della Saggezza” è stata promossa dall’Anpa Confagricoltura con la finalità di svolgere attività nei campi dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili con particolare attenzione per le persone anziane in condizioni di disagio economico, sociale e di salute che operano nell’agricoltura e vivono nelle zone rurali. In pochi anni Senior ha maturato una significativa esperienza filantropica.