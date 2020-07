Niente Coppa Italia. La C giocherà otto volte a metà settimana

ALESSANDRIA - "Un buon giocatore": la frase l'ha pronunciata, ancora prima del mercato, il ds dell'Alessandria Fabio Artico alla richiesta di un giudizio su Nicola Strambelli, attaccante esterno, classe 1988, lunga carriera in C, soprattutto al sud, l'anno scorso al Lecco.

Quotazioni in forte rialzo per lui, rispetto a Lorenzo Martignago, che è rientrato al Teramo, società a cui è legato ancora da un anno di contratto. In un primo momento sembrava che la società grigia fosse intenzionata a trattare una conferma del prestito, adesso l'interesse è più per uno dei protagonisti del doppio salto in avanti della Fidelis Andria, dall'Eccellenza alla C. Potrebbe essere lui il primo innesto per la prossima stagione.

Una stagione che inizierà il 27 settembre, subito con il primo turno di campionato. La Lega Pro ha deciso che non ci sarà Coppa Italia: parere favorevole, oggi, dall'assemblea dei club alla proposta del presidente Francesco Ghirelli, "ci saranno già otto turni infrasettimanali, perché bisogna chiudere la stagione prima degli Europei 2021. Sarebbe stato impossibile inserire anche gli impegni di Coppa, troppo pesante il carico per le nostre società con tempistiche ristrette".

Ribadite le richieste di credito d'imposta e apprendistato, "per una migliore sostenibilità". E del ritorno del pubblico sugli spalti: su questo c'è da registrare una apertura del ministro Vincenzo Spadafora, anche se con regole che, da settembre, comunque non permetteranno la capienza abituale degli stadi.

Capitolo giovani: come anticipato anche da questo sito, il minutaggio riguarderà ancora anche i '98. C'è attesa per conoscere la scelta della società grigia: se dovesse decidere di rinunciare, questo avrà un peso nell'allestimento della rosa.