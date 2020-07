Addio a Miki Falleti, il coiffeur con il sorriso

ALESSANDRIA - Ha lottato fino all'ultimo, con un grande desiderio, che ripeteva a tutti i familiari, "voglio tornare a casa, alla mia vita in negozio e con gli amici". Non ce l'ha fatta, Michelangelo Falleti: il noto parrucchiere alessandrino si è spento nelle prime ore di oggi, all'ospedale di Ovada, dove era ricoverato.

Miki, 55 anni (ne avrebbe compiuti 56 a novembre), aveva subito, a fine marzo, un delicato intervento chirurgico. Poi le cure, ad Alessandria e a Ovada. Negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate.

Molto conosciuto nel capoluogo: per anni ha gestito un negozio di coiffeur in piazza Garibaldi, prima di trasferirsi a Castellazzo, dove ha proseguito la sua sua attività. Oltre alle capacità professionali, era molto apprezzato per la simpatia, la battuta, sempre un sorriso per tutti. La conferma dell'affetto nei suoi confronti si legge nei moltissimi messaggi sui social.

Lascia la mamma, i figli Edoardo e Ludovica, le sorelle Anna ed Emanuela (maestra di tennis). Il rosario sarà recitato domenica, alle 19.30, nella chiesa di San Baudolino, dove lunedì, alle 15.30, sarà celebrato il funerale.