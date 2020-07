Programma Mesotelioma: lo stato della ricerca oggi

SANITA' - Un evento per fare il punto sullo stato di avanzamento della ricerca riguardante il mesotelioma in maniera semplice e divulgativa oltre che smart e accessibile a tutti. Sarà infatti dedicato principalmente ai cittadini e alle associazioni, ma naturalmente aperto anche a tutti i ricercatori e agli operatori sanitari interessati, l’appuntamento di venerdì 24 luglio che vedrà alternarsi online dalle 10 alle 11 i referenti di quattro importanti progetti su questo tumore raro ma che affligge la provincia e in particolare il casalese.

Programma Mesotelioma: aggiornamento, organizzato dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale e il Comune di Casale Monferrato, con il patrocinio della Regione Piemonte e dell’Associazione Famigliari Vittime Amianto, si pone quindi l’obiettivo di rendicontare alla popolazione gli sforzi scientifici compiuti dall’Ospedale di Alessandria e da altri importanti Istituti di Ricerca e Università circa nuove possibili terapie e approcci alla cura del mesotelioma attraverso le parole dei ricercatori che hanno seguito gli studi ma con un linguaggio chiaro e non tecnico, seppur rimanendo all’interno del rigore scientifico.

Clicca qui per il programma completo

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria:

il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/

la pagina Facebook @aoalessandria

il canale YouTube Ospedale Alessandria - https://www.youtube.com/watch?v=_7-Qkpdxwxw

e sarà disponibile anche sulle pagine Facebook dal Comune di Casale Monferrato (www.facebook.com/CittaDiCasaleMonferrato) e dell’Asl Al.