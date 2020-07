Evo Volley, al centro c'è la giovane Belotti

ALESSANDRIA - Non ha ancora 18 anni, Vittoria Belotti (li compirà l'11 settembre), ma ha già all'attivo due stagioni in B2. E' lei la nuova centrale dell'Evo Volley: romana, un metro e 84 centimetri, studentessa dell'ultimo anno al liceo scientifico, indirizzo scienze applicate, il suo debutto è con il club umbro dell'Amerina, fino alla D.

Nel suo percorso agonistico, la giocatrice laziale è stata sempre in rose molto giovani, impegnate in competizioni di alto livello, per curare la crescita, tecnica e tattica. Nel 2017 si trasferisce a Sant'Ilario d'Enza, in Emilia, nel Calerno di B2, due stagioni non facili sotto il profilo dei risultati, ma molto formative.

Nell'ultimo campionato l'esordio in B1, con il San Giustino Volley di Città di Castello. Da terza centrale, nella seconda parte dell'anno è diventata titolare, sfruttando l'abilità in tutti i fondamentali: primo tempo, muro e fast.

All'Euromac Mix Vittoria cerca la definitiva consacrazione. "Credo che non avrò problemi a integrarmi. So di avere una bella responsabilità, ma mi piace mettermi in gioco, perché questo è il modo di maturare, come atleta e come persona"