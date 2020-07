Evo Volley, Beatrice Barco per il palleggio

ALESSANDRIA - Un mix di esperienza e gioventù per Evo Volley in un ruolo cruciale, il palleggio. Dopo la conferma di Giorgia Del Nero, la dirigenza della matricola della B2 ha scelto una giovane promessa, Beatrice Barco. Classe 2002, dalla Pallavolo Novi, proprio con la canotta biancoceleste ha diviso una stagione con la futura compagna di ruolo e capitana. Ma Beatrice conosce già altre giocatrici, che trova nella nuova squadra, da Fracchia a Olivero e Deambrogio, anche loro a Novi, e Furegato e De Simone, nell'Under 19 dell'Alessandria Volley.

In rossoblù Beatrice potrà proseguire anche il percorso nelle giovanili, aggiungendo freschezza, ma anche esperienza, a dispetto dell'età, per le tre stagioni in C. Trattativa lampo, che permette all'atleta di coronare il sogno di un campionato nazionale. "Quando il direttore sportivo Pietro Del Nero mi ha proposto questa grandissima opportunità, non ho esitato un attimo - sottolinea Barco - Non vedo l'ora di incominciare e di dare il mio contributo al gruppo. Sono qui per mettermi in gioco, sono convinta di essere nel posto giusto per crescere. Felice anche di poter proseguire l'impegnonei campionati giovanili: Alessandria ha una squadra Under 19 molto forte, grazie alla Federvolley che, introducendo le annate dispari, ci permette di completare il progetto".