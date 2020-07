Riaprono su appuntamento gli sportelli Inps

PROVINCIA - Dal 1° luglio gli sportelli Inps delle sedi provinciali e delle agenzie complesse hanno riattivato il servizio di ricevimento “in presenza” dei cittadini che si svolgerà esclusivamente su appuntamento. Chi ha la necessità di ricevere una consulenza diretta dovrà fissare un appuntamento almeno il giorno prima, scegliendo data e ora.

Per poter fissare un l’incontro, in modo semplice e rapido, l’Inps mette a disposizione degli utenti diversi canali:

l’ App Inps Mobile , liberamente scaricabile sul proprio telefono cellulare

, liberamente scaricabile sul proprio telefono cellulare il sito www.inps.it nella sezione “Contatti” e poi “Le sedi Inps”

il Contact center al numero 803 164 (da fisso) o 06 164 164 da mobile.

L’App Inps Mobile, in particolare, rende più semplici e diretti i rapporti Inps-cittadino. Sarà sufficiente scaricare e installare l’App sul proprio telefono cellulare (disponibile per Android e Ios) e poi, con pochi semplici passi, partendo dalla voce “Le Sedi dell’Istituto” un percorso guidato renderà possibile fissare un appuntamento in pochi passaggi. Il promemoria della prenotazione, con l’indicazione del giorno ed ora dell’appuntamento, sarà sempre accessibile dalla sezione “Le mie prestazioni”. Avere l’App Inps mobile su telefono consentirà, inoltre, di poter verificare in qualsiasi momento lo stato di lavorazione delle richieste di prestazione, essere aggiornato su tutte le novità e i bandi, fare una simulazione di pensione, presentare nuove richieste.

Per garantire la sicurezza di tutti coloro che accedono ai locali Inps sono state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie, a tutela della salute pubblica, con apposite segnaletiche per facilitare un corretto distanziamento, sono stati installati pannelli in plexiglas agli sportelli, sono stati diversificati i percorsi di ingresso e di uscita, mettendo a disposizione degli utenti gel disinfettanti.

L’utilizzo della mascherina e la misurazione della temperatura corporea sono obbligatori per chi vuole accedere alle sedi Inps.

Per rendere più semplice l’utilizzo dell’App, l'Inps ha predisposto un video-tutorial, presente sul canale YouTube Inps, che in pochi minuti illustra come fare per fissare un appuntamento.