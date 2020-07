Ai giardini della stazione con la marijuana: spacciatore nigeriano arrestato

ALESSANDRIA - Nei giorni scorsi, durante un servizio specificamente predisposto a contrasto dello spaccio ai giardini della stazione ferroviaria di Alessandria, il personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria, unitamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, ha sorpreso e tratto in arresto un cittadino di nazionalità nigeriana, Ehis Ekhator, pregiudicato, regolare in Italia, in possesso di un consistente quantitativo di marjuana.

Il malfattore è stato dapprima sottoposto a regolare controllo identificativo e, in ragione della percezione degli operatori di forte odore di sostanza stupefacente, immediatamente perquisito. Sono stati rinvenuti 9 involucri termosaldati contenenti droga. Inoltre, nelle immediate adiacenze la zona del controllo, grazie anche all’ausilio dell’unità cinofila della Polizia locale, sono stati rinvenuti altresì ulteriori involucri, presumibilmente di proprietà dello stesso.

L'uomo è stato dunque accompagnato presso questi uffici per la compilazione degli atti di competenza e, per i fatti di cui sopra, tratto in arresto per violazione della vigente normativa sugli stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/90, arresto poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Il Questore ha inoltre incaricato il Dirigente la Divisione Anticrimine della Questura di valutare l’emissione delle opportune misure di prevenzione.